Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника над регионами России, Черным и Азовским морями сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 БПЛА — над территорией Брянской области, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, 12 БПЛА — над территорией Тульской области, 11 БПЛА — над территорией Калужской области, 9 БПЛА — над территорией Рязанской области, 8 БПЛА — над территорией Республики Крым, 7 БПЛА — над территорией Воронежской области, 5 БПЛА — над территорией Курской области, 5 БПЛА — над территорией Орловской области, 2 БПЛА — над территорией Липецкой области, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области, 1 БПЛА — над территорией Смоленской области, 1 БПЛА — над акваторией Черного моря и 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — сообщили в Минобороны.