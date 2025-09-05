Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать — Песков

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву не для того, чтобы тот капитулировал, а для того, чтобы состоялся разговор. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам.

«Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», — сказал Песков. Отвечая на вопрос, почему была выбрана именно Москва, представитель Кремля подчеркнул, что «это было предложение Путина». «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», — сказал он.