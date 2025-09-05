Экономика РФ должна стать экономикой высоких зарплат, и это не пустой звук — Путин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика в России в будущем должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом заключается смысл реализуемой стратегии государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего, должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, к структурному изменению занятостей в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл», — сказал Путин.