В России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2% — Путин

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень бедности по России за последние 10 лет сократился с 11,3% до 7,2%, такая динамика является позитивной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Да, он пока выше, чем в среднем по России и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркиваю, динамика хорошая, позитивная. В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%», — сказал он.