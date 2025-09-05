В России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2% — Путин
09:32 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень бедности по России за последние 10 лет сократился с 11,3% до 7,2%, такая динамика является позитивной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Да, он пока выше, чем в среднем по России и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркиваю, динамика хорошая, позитивная. В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%», — сказал он.
