Герман Греф: Мы готовы делиться нашими технологиями как со странами Юга, так и со странами Востока

09:01

Фото пресс-службы Сбера

Президент, председатель правления Сбербанкавыступил на сессии Восточного экономического форума «Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста»:

«Технологии – это критически важно. Если мы говорим об их системном внедрении, то нужно говорить о технологиях управления, мы их часто недооцениваем, но они являются первичными. Каждому человеку нужно выстроить технологию управления собой. Каждой организации выстроить технологию управления организации. Если вы не управляете – не сможете достичь каких-либо результатов. Это то, что требует значительно большего внимания. Если посмотреть на страны-лидеры, то в основе их лидерства лежат эффективные технологии управления.

Мы в Сбере начали с образования. Построили наш корпоративный университет, начали с партнерства с российскими и зарубежными ведущими бизнес-школами, вузами. Мы стали создавать научные лаборатории. Сегодня у нас порядка 15 лабораторий по всем направлениям нашей деятельности.

Сейчас мы меняем географию нашего сотрудничества, но не меняем суть. Сегодня мы выстраиваем много партнерств с Китаем. Китай – великая страна, которая сделала огромный скачок в развитии науки, технологии образования. Нам есть чему поучиться там.

У нас есть уникальный опыт, нам более 180 лет, мы прошли все фазы трансформации за короткий временной промежуток. Тот слом, который мы сейчас переживаем – это уникальный опыт. Мы оказались отрезанными от технологий, самые близкие к нам рынки – рынки Европы – оказались нам недоступны. В мире наблюдается тенденция деглобализации и выстраивание многополярного мира. Нам нужно критически важные технологии локализовать внутри. То, что не можем сделать сами, должны делать совместно с надежными партнерами из Китая и стран глобального Юга, используя сильные стороны друг друга.

В России сложилась уникальная ситуация. У нас конкурентный финансовый сектор. Если говорить про банки, мы имеем самый конкурентный финансовый сектор. Нет ни одной страны в мире, которая может похвастать таким финсектором. В России банки сохранили за собой весь спектр операций, их лидерство не может подвинуть никто. Мы имеем сегодня самый развитый финрынок, ни Европа, ни даже Китай не могут сравниться по качеству имеющихся инструментов. Мы это можем привнести.

Сбер является 2-й транзакционной системой в мире по объему транзакций, крупнее нас только банк JPMorgan. У нас есть все шансы обогнать их в этом году. Мы с удовольствием готовы делиться с партнерами нашей всей финансовой инфраструктурой для рынка и нашими технологиями — как со странами глобального Юга, так и странами Востока, а также готовы делиться технологиями управления, которые являются основой любого технологического процветания. Ты обязательно станешь лидером в технологиях, если ты являешься лидером в управленческих технологиях. И наоборот, если ты выпал из числа лидеров управленческих технологий, ты точно отстанешь от более эффективных конкурентов».