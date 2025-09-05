Послание президента в этом году состоится, но точных сроков пока нет — Песков

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в этом году, хотя точная дата пока не определена. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет точных сроков», — сказал он. «Будет», — уточнил Песков, отвечая на вопрос, будет ли послание в этом году.