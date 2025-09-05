Еще недавно Киев исключал возможности прямых контактов с РФ, а сейчас просит о них — Путин

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев еще недавно исключал всякие возможности прямого взаимодействия с Россией, а сейчас сам предлагает прямой контакт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае их предлагают», — сказал Путин.