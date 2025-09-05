Россия дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве — Путин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова гарантировать безопасность Владимира Зеленского и представителей Киева, если они решат приехать на встречу в Москву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: „Готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность — гарантия 100%“, — сказал глава государства.