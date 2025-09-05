Необходимости размещения западных войск на Украине после достижения мира не будет — Путин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимости в размещении войск западных стран на территории Украины после достижения долгосрочных мирных договоренностей не будет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда я просто не вижу никакого смысла в их [западных войск] нахождении на территории Украины», — сказал глава государства.