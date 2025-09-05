11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», поняв результаты экономической ассоциации страны с Евросоюзом — конкурентная продукция из Европы должна была «убить» производство страны и лишить ее торговых связей с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Встраивание Украины в европейскую систему экономических отношений было связано для нас с некоторыми проблемами экономического характера, потому что Украина входила в зону свободной торговли, у нас были открыты таможенные границы. И для нас это имело последствия определенные. И Украина должна была положить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами, прямо в прямом выражении денежном и в кооперационном и что она приобретала там. Над этим и задумался президент [Виктор] Янукович. Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией», — сказал глава государства.