РФ продолжит СВО, пока не появится возможность достичь целей дипломатически — Песков
11:05 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предпочла бы достичь своих целей дипломатическим путем, но будет продолжать спецоперацию на Украине, пока не появится возможность мирного решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наша главная цель — достичь наших задач, обеспечить защиту наших интересов. Предпочтительно при помощи дипломатических и мирных средств. Пока такой возможности не будет, мы продолжим спецоперацию», — сказал представитель Кремля на полях Восточного экономического форума.
НОВОСТИ
- 12:00 05.09.2025
- США утратили статус гегемона в АТР — Bloomberg
- 11:52 05.09.2025
- Сбер: Для развития прорывных технологий в России нужен всеобъемлющий закон о венчурных инвестициях
- 11:45 05.09.2025
- Сбер открыл коммьюнити-центр в Дальневосточном федеральном университете
- 11:32 05.09.2025
- Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против РФ — WSJ
- 11:20 05.09.2025
- Уровень дефицита бюджета РФ не страшен, так как долговая нагрузка низкая — Путин
- 11:00 05.09.2025
- Янукович «прослезился», поняв последствия экономической ассоциации Украины с ЕС — Путин
- 10:32 05.09.2025
- Необходимости размещения западных войск на Украине после достижения мира не будет — Путин
- 10:20 05.09.2025
- Россия дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве — Путин
- 10:05 05.09.2025
- Еще недавно Киев исключал возможности прямых контактов с РФ, а сейчас просит о них — Путин
- 10:00 05.09.2025
- Послание президента в этом году состоится, но точных сроков пока нет — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать