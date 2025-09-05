РФ продолжит СВО, пока не появится возможность достичь целей дипломатически — Песков

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предпочла бы достичь своих целей дипломатическим путем, но будет продолжать спецоперацию на Украине, пока не появится возможность мирного решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша главная цель — достичь наших задач, обеспечить защиту наших интересов. Предпочтительно при помощи дипломатических и мирных средств. Пока такой возможности не будет, мы продолжим спецоперацию», — сказал представитель Кремля на полях Восточного экономического форума.