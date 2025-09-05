0
НОВОСТИ

РФ продолжит СВО, пока не появится возможность достичь целей дипломатически — Песков

11:05 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предпочла бы достичь своих целей дипломатическим путем, но будет продолжать спецоперацию на Украине, пока не появится возможность мирного решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша главная цель — достичь наших задач, обеспечить защиту наших интересов. Предпочтительно при помощи дипломатических и мирных средств. Пока такой возможности не будет, мы продолжим спецоперацию», — сказал представитель Кремля на полях Восточного экономического форума.

НОВОСТИ

12:00 05.09.2025
США утратили статус гегемона в АТР — Bloomberg
11:52 05.09.2025
Сбер: Для развития прорывных технологий в России нужен всеобъемлющий закон о венчурных инвестициях
11:45 05.09.2025
Сбер открыл коммьюнити-центр в Дальневосточном федеральном университете
11:32 05.09.2025
Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против РФ — WSJ
11:20 05.09.2025
Уровень дефицита бюджета РФ не страшен, так как долговая нагрузка низкая — Путин
11:00 05.09.2025
Янукович «прослезился», поняв последствия экономической ассоциации Украины с ЕС — Путин
10:32 05.09.2025
Необходимости размещения западных войск на Украине после достижения мира не будет — Путин
10:20 05.09.2025
Россия дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве — Путин
10:05 05.09.2025
Еще недавно Киев исключал возможности прямых контактов с РФ, а сейчас просит о них — Путин
10:00 05.09.2025
Послание президента в этом году состоится, но точных сроков пока нет — Песков
