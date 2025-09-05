Уровень дефицита бюджета РФ не страшен, так как долговая нагрузка низкая — Путин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Долговая нагрузка России является низкой, поэтому в уровне дефицита бюджета страны нет ничего страшного. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Уверяю вас, ничего здесь страшного нет. Некоторые наши коллеги в правительстве считают, что можно и этот дефицит увеличить — ничего страшного в этом нет. Потому что уровень нашей долговой нагрузки — и внешних долгов, и внутренних долгов, — он является не просто приемлемым, он является низким», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что это гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы и бюджетной системы.