Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против РФ — WSJ
11:32 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых американских санкций против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, присутствовавших в четверг на встречах так называемой коалиции желающих в Париже.
Как отмечается в публикации, эта информация поступила на фоне заявлений представителей европейских стран о том, что американский лидер согласился на совместную техническую работу между США и Европой по дополнительным санкциям против России, включая вторичные ограничения против Китая и других стран.
