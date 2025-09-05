Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против РФ — WSJ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых американских санкций против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, присутствовавших в четверг на встречах так называемой коалиции желающих в Париже.

Как отмечается в публикации, эта информация поступила на фоне заявлений представителей европейских стран о том, что американский лидер согласился на совместную техническую работу между США и Европой по дополнительным санкциям против России, включая вторичные ограничения против Китая и других стран.