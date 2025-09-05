США утратили статус гегемона в АТР — Bloomberg
12:00 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США больше не являются «неоспоримым гегемоном» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С такой оценкой выступило агентство Bloomberg.
Издание отмечает, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) превзошли по численности ВМС США. КНР быстро ставит на вооружение новые образцы самолетов, ракет и другой военной техники, и военная мощь Пекина была продемонстрирована миру 3 сентября в ходе масштабного военного парада, напоминает агентство.
Bloomberg добавляет, что союзники США в регионе перестали видеть в Вашингтоне надежного партнера. Политика Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе подтолкнула к сближению Австралию и Японию, которые теперь предпочитают укреплять двустороннее экономическое и оборонное сотрудничество, отмечает агентство.
