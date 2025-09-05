Угроз для России оказаться в «сырьевой ловушке» нет — Путин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России не угрожает возможность оказаться в «сырьевой ловушке», заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Нет такой ловушки и таких угроз нет. То есть они бы были, если бы мы ничего не делали. Вы же обратили внимание на мое выступление? Там одна из главных задач, если не главная, не центральная, не ключевая, заключается в том, что мы должны придать региону в целом, сейчас мы речь ведем об инвестициях в регионе, инновационный характер. Это не проблема наших партнеров в том, что они вкладывают в добычу минеральных ресурсов. Это наша проблема», — сказал президент.

«Мы должны создать условия для развития инновационных отраслей экономики, создать условия для того, чтобы люди нужные для работы в этих сферах сюда приезжали, собственно, тенденция такая уже есть, как я сказал, чтобы мы здесь создавали соответствующую среду. И уверяю вас, наши партнеры с удовольствием будут вкладывать в те перспективные предприятия, реализация планов в отношении которых будет приносить им пользу. Только так это работает по-другому никак», — подчеркнул Путин.