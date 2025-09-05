Угроз для России оказаться в «сырьевой ловушке» нет — Путин
12:05 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России не угрожает возможность оказаться в «сырьевой ловушке», заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Нет такой ловушки и таких угроз нет. То есть они бы были, если бы мы ничего не делали. Вы же обратили внимание на мое выступление? Там одна из главных задач, если не главная, не центральная, не ключевая, заключается в том, что мы должны придать региону в целом, сейчас мы речь ведем об инвестициях в регионе, инновационный характер. Это не проблема наших партнеров в том, что они вкладывают в добычу минеральных ресурсов. Это наша проблема», — сказал президент.
«Мы должны создать условия для развития инновационных отраслей экономики, создать условия для того, чтобы люди нужные для работы в этих сферах сюда приезжали, собственно, тенденция такая уже есть, как я сказал, чтобы мы здесь создавали соответствующую среду. И уверяю вас, наши партнеры с удовольствием будут вкладывать в те перспективные предприятия, реализация планов в отношении которых будет приносить им пользу. Только так это работает по-другому никак», — подчеркнул Путин.
НОВОСТИ
- 13:21 05.09.2025
- Сбер: Мессенджер Max стал одним из наиболее безопасных способов общения в России
- 13:20 05.09.2025
- Китайское рейтинговое агентство присвоило «Газпрому» наивысший рейтинг по нацшкале
- 13:05 05.09.2025
- В Краснодаре арестован подросток за совершение теракта на железной дороге
- 13:00 05.09.2025
- Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,6 млн — Hollywood Reporter
- 12:51 05.09.2025
- Сбер: Российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом для рынков стран БРИКС
- 12:49 05.09.2025
- Россия работает над созданием глобальной системы регулирования искусственного интеллекта под эгидой ООН
- 12:47 05.09.2025
- В рамках AI Alliance Network планируется сформировать перечень ключевых трендов в сфере искусственного интеллекта
- 12:32 05.09.2025
- У России «не счесть числа» резервам — Путин
- 12:20 05.09.2025
- Ученые КНР обнаружили у Марса твердое внутреннее ядро радиусом 600 км
- 12:15 05.09.2025
- Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,2 триллиона рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать