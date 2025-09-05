Ученые КНР обнаружили у Марса твердое внутреннее ядро радиусом 600 км

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа исследователей из Китайского университета науки и технологий при взаимодействии с коллегами из других стран подтвердила наличие у Марса твердого внутреннего ядра радиусом порядка 600 км. Об этом сообщила газета Global Times.

По ее сведениям, специалисты из КНР установили, что указанное ядро с определенной степенью вероятности состоит из кристаллического железо-никелевого сплава, обогащенного легкими элементами. Отмечается, что это значительный прорыв в области планетарных исследований, который позволит человечеству вскоре узнать еще больше как о самой Красной планете, так и о других небесных телах Солнечной системы. Как уточняется, результаты этой научной работы были опубликованы в британском журнале Nature.

Член группы специалистов, занимающихся этим проектом, профессор Сунь Даоюань напомнил, что наука пришла к выводу о существовании внутреннего ядра у Земли еще в 1936 году, а в 80-х годах XX века ученые доказали, что оно твердое. «Исследование внутренней структуры Марса еще более сложное. Непосредственные данные наблюдений марсианских землетрясений были получены впервые только в 2018 году, — прокомментировал он изданию. — С тех пор там было зафиксировано более тысячи случаев сейсмической активности, однако слабые сигналы и шумовые помехи по-прежнему серьезно сдерживают исследования глубинных слоев этой планеты».

Исследователи установили, что у Марса радиусы внутреннего ядра и всей планеты соотносятся как один к пяти. Это примерно та же пропорция, что и у Земли.

Помимо железа и никеля, как было обнаружено, внутреннее ядро Марса может содержать от 12% до 16% серы, от 6,7% до 9% кислорода и до 3,8% углерода. Предполагается, что результаты указанного исследования ускорят изучение истории процессов формирования не только этой, но и нашей планеты.