У России «не счесть числа» резервам — Путин

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает большими возможностями, у страны «не счесть числа» резервам, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Резервов [у РФ] не счесть числа, здесь [у нас] большие возможности», — сказал российский лидер.