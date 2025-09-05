0
НОВОСТИ

У России «не счесть числа» резервам — Путин

12:32 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает большими возможностями, у страны «не счесть числа» резервам, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Резервов [у РФ] не счесть числа, здесь [у нас] большие возможности», — сказал российский лидер.

