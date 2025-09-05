Сбер открыл коммьюнити-центр в Дальневосточном федеральном университете
11:45 05.09.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Центр расширяет возможности действующего отделения банка. Теперь тут будут проходить студенческие, университетские и бизнес мероприятия, а также социально значимые проекты при поддержке Сбера.
Одной из ключевых зон коммьюнити-центра стал инновационный коворкинг-формат GigaSpace. Пространство объединило в одном месте библиотеку, технологии генеративного искусственного интеллекта и современные сервисы Сбера для учёбы, научных исследований и работы. Гости коворкинга могут спланировать учебу и исследования с помощью интеллектуальной системы поиска и анализа информации. Специально настроенная модель GigaChat от Сбера поможет сформировать детальный план исследования и подскажет, на какие ресурсы Научной Библиотеки ДВФУ при этом можно опереться — достаточно сформулировать текстовый запрос.
GigaSpace включает коллекцию ключевых книг по искусственному интеллекту из библиотеки Сбера. Среди авторов — Аджей Агравал, Ян Лекун, Кай-Фу Ли и другие мировые лидеры в области искусственного интеллекта. Издания будут полезны как исследователям, так и предпринимателям, ищущим новые идеи для развития бизнеса. Пространство также оборудовано умными устройствами Sber.
«Коворкинг, действительно, важная площадка для любого вуза, – отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. – Здесь уникальное пространство, в котором студентам будет комфортно. Они смогут познакомиться с самыми современными разработками в области искусственного интеллекта и с книгами, которые мы, как Сбер, издаем. Это передовые исследования и научно-популярные книги на тему искусственного интеллекта, те, которые точно влияют на мысль о развитии искусственного интеллекта в нашем мире, здесь и сейчас».
Много организаций каждый год приезжают на ВЭФ и, думаю, очень важно оставлять после себя уютные зоны, где можно учиться и приятно проводить время. Мы заложили эту традицию, надеюсь, другие компании нас поддержат».
«Открытие нового образовательного пространства GigaSpace в кампусе ДВФУ — важный шаг в развитии инфраструктуры университета для наших студентов и преподавателей, – сказал Борис Коробец, ректор ДВФУ. – Теперь у них есть уникальное место, где они могут не только получить доступ к цифровой библиотеке с искусственным интеллектом, но и использовать современные сервисы Сбера для учебы, исследований и бизнеса. Это пространство создано с учетом всех потребностей обучения и научной работы в современном мире, что делает процесс более удобным и эффективным. Мы уверены, что GigaSpace станет центром притяжения для творческих и инициативных людей. Развитие таких современных площадок — приоритет для ДВФУ, чтобы наши студенты и преподаватели имели лучшие условия для учебы и работы».
НОВОСТИ
- 12:00 05.09.2025
- США утратили статус гегемона в АТР — Bloomberg
- 11:52 05.09.2025
- Сбер: Для развития прорывных технологий в России нужен всеобъемлющий закон о венчурных инвестициях
- 11:32 05.09.2025
- Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против РФ — WSJ
- 11:20 05.09.2025
- Уровень дефицита бюджета РФ не страшен, так как долговая нагрузка низкая — Путин
- 11:05 05.09.2025
- РФ продолжит СВО, пока не появится возможность достичь целей дипломатически — Песков
- 11:00 05.09.2025
- Янукович «прослезился», поняв последствия экономической ассоциации Украины с ЕС — Путин
- 10:32 05.09.2025
- Необходимости размещения западных войск на Украине после достижения мира не будет — Путин
- 10:20 05.09.2025
- Россия дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве — Путин
- 10:05 05.09.2025
- Еще недавно Киев исключал возможности прямых контактов с РФ, а сейчас просит о них — Путин
- 10:00 05.09.2025
- Послание президента в этом году состоится, но точных сроков пока нет — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать