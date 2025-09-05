Сбер открыл коммьюнити-центр в Дальневосточном федеральном университете

11:45

Фото пресс-службы Сбера

Сбер открыл просторный коммьюнити-центр в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Уникальное пространство представили на Х Восточном экономическом форуме.

Центр расширяет возможности действующего отделения банка. Теперь тут будут проходить студенческие, университетские и бизнес мероприятия, а также социально значимые проекты при поддержке Сбера.

Одной из ключевых зон коммьюнити-центра стал инновационный коворкинг-формат GigaSpace. Пространство объединило в одном месте библиотеку, технологии генеративного искусственного интеллекта и современные сервисы Сбера для учёбы, научных исследований и работы. Гости коворкинга могут спланировать учебу и исследования с помощью интеллектуальной системы поиска и анализа информации. Специально настроенная модель GigaChat от Сбера поможет сформировать детальный план исследования и подскажет, на какие ресурсы Научной Библиотеки ДВФУ при этом можно опереться — достаточно сформулировать текстовый запрос.

GigaSpace включает коллекцию ключевых книг по искусственному интеллекту из библиотеки Сбера. Среди авторов — Аджей Агравал, Ян Лекун, Кай-Фу Ли и другие мировые лидеры в области искусственного интеллекта. Издания будут полезны как исследователям, так и предпринимателям, ищущим новые идеи для развития бизнеса. Пространство также оборудовано умными устройствами Sber.

«Коворкинг, действительно, важная площадка для любого вуза, – отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. – Здесь уникальное пространство, в котором студентам будет комфортно. Они смогут познакомиться с самыми современными разработками в области искусственного интеллекта и с книгами, которые мы, как Сбер, издаем. Это передовые исследования и научно-популярные книги на тему искусственного интеллекта, те, которые точно влияют на мысль о развитии искусственного интеллекта в нашем мире, здесь и сейчас».

Много организаций каждый год приезжают на ВЭФ и, думаю, очень важно оставлять после себя уютные зоны, где можно учиться и приятно проводить время. Мы заложили эту традицию, надеюсь, другие компании нас поддержат».

«Открытие нового образовательного пространства GigaSpace в кампусе ДВФУ — важный шаг в развитии инфраструктуры университета для наших студентов и преподавателей, – сказал Борис Коробец, ректор ДВФУ. – Теперь у них есть уникальное место, где они могут не только получить доступ к цифровой библиотеке с искусственным интеллектом, но и использовать современные сервисы Сбера для учебы, исследований и бизнеса. Это пространство создано с учетом всех потребностей обучения и научной работы в современном мире, что делает процесс более удобным и эффективным. Мы уверены, что GigaSpace станет центром притяжения для творческих и инициативных людей. Развитие таких современных площадок — приоритет для ДВФУ, чтобы наши студенты и преподаватели имели лучшие условия для учебы и работы».