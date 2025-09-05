Сбер: Для развития прорывных технологий в России нужен всеобъемлющий закон о венчурных инвестициях
11:52 05.09.2025
Фото пресс-службы Сбера
Как отметили участники дискуссии, успех в глобальной технологической гонке требует финансирования не просто инноваций, а прорывных наукоёмких технологий. Их коммерциализация займёт годы, а риски огромны. Классический венчурный капитал рассчитан на 5–7 лет, тогда как настоящие прорывы требуют больше 10 лет и крупных вложений на ранних стадиях. Эксперты обсудили, на каких условиях частные инвесторы готовы входить в проекты с горизонтом 10–15 лет и какие направления наиболее перспективны для запуска «длинных» инвестиций.
«Мы постоянно следим за тем, какие инновации появляются в мире, чтобы создавать свои прорывные disrupt-решения, – отметил Тарас Скворцов. – В Сбере есть свой микровенчурный рынок с долгосрочными инвестициями в технологии. Второе наше направление — лаборатории. Когда мы видим потенциальную перспективную технологию, мы её исследуем, находим команду и заказчика внутри Сбера. И либо создаем решение в собственных лабораториях, либо сотрудничаем с внешними стартапами».
Как отметил Тарас Скворцов, российский венчурный рынок инвестиций в размере 200 млн долларов в год — это не сравнимо с тем, что инвестируется в других странах. Но проблема не только в финансировании. Амбициозные долгосрочные технологические проекты невозможны без закона о венчурных инвестициях, который снизит неопределённость, создаст прозрачность и предсказуемость на российском рынке долгосрочных венчурных инвестиций.
«Чтобы в России создавались прорывные технологии, нужен отдельный всеобъемлющий закон о венчурных инвестициях, – подчеркнул Тарас Скворцов. – Государство должно обеспечить прозрачный режим и для стартапов и для венчурных фондов. В передовых странах, где активно развиваются венчурные инвестиции, есть соответствующие законы. У нас как будто такого направления вообще не существует. Вторая важная задача государства — поддержка инфраструктуры венчурных инвестиций. Это в 80-е годы можно было в гараже создать телефон или компьютер. Сейчас все инновации в цифровом виде и для прорыва нужны мощные ЦОДы».
