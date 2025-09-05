Облигации государственно-частного партнерства позволят привлекать пенсионные деньги, отметили в Сбере
12:07 05.09.2025
Участники сессии Восточного экономического форума, организованной ВЭБ РФ, обсудили новое качество взаимодействия бизнеса и государства. Александр Ведяхин рассказал о работе Сбера с инструментами государственно-частного партнёрства (ГЧП). Банк — крупнейший кредитор региональных инфраструктурных проектов. С его финансированием запущенно более 400 проектов в 60-ти субъектах РФ с общим бюджетом 350+ млрд руб.
«Благодаря инструментам ГЧП развивается инфраструктура: дороги, аэропорты, всё, то, чем пользуются наши граждане и что даёт рост экономике, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – На Восточном экономическом форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с ВЭБ РФ по созданию платформы "Развивай РФ". Мы будем вместе совершенствовать инструменты ГЧП. Вместе с ЦБ, правительством РФ создадим новый класс облигаций — ГЧП-облигаций — чтобы работать с ними, как с любыми ценными бумагами. Это даст возможность привлекать в ГЧП, в том числе, пенсионные деньги, то есть иметь стабильное и достаточно дешёвое финансирование очень больших и капиталоёмких проектов. Дальше на базе этой платформы будем работать с нашими клиентами, с теми, кто хочет строить аэропорты, школы, заниматься ЖКХ, и так далее. Уверены, что в партнёрстве с ВЭБ и другими участниками рынка сможем вывести ГЧП на следующий уровень. А значит, наша экономика получит новый импульс развития, а наши граждане — новую инфраструктуру, больше детсадов, школ, новых дорог».
«Другое важное направление — создание общего стандарта ГЧП. Стандарты, выверенные с рынком, ЦБ, со всеми участниками партнёрства повышают доверие, снижают риски, а значит, и стоимость денег для инфраструктурных проектов. Это приводит к тому, что таких проектов становится больше», – добавил Александр Ведяхин.
