Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,2 триллиона рублей

12:15 05.09.2025

У бизнеса растёт интерес к продуктам в сфере устойчивого развития. Портфель ответственного финансирования Сбера по итогам семи месяцев 2025 года превысил 4,2 трлн рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Вопрос устойчивого развития приобрёл особую значимость для всех участников рынка и уже стал фактором конкурентоспособности, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка на Восточном экономическом форуме. – Сбер предлагает целую экосистему решений от ответственного финансирования и некредитных продуктов до цифровых инструментов, включая разработку технологий для устойчивого развития на базе искусственного интеллекта. Динамика нашего портфеля подтверждает, что, поддерживая клиентов инновационными финансовыми инструментами, мы способствуем созданию условий для решения стратегической задачи по повышению привлекательности российского фондового рынка и достижению цели по увеличению его капитализации до 66% ВВП к 2030 году. Рост капитализации компаний напрямую связан с укреплением доверия инвесторов, которое обеспечивается за счёт внедрения ESG-принципов: прозрачности управления, предсказуемой дивидендной политики и социальной ответственности. Это повышает устойчивость бизнеса к кризисам и снижает инвестиционные риски».

Для достижения этих целей Банк России работает над повышением качества отчётности эмитентов, в том числе за счёт раскрытия нефинансовых данных об экологических, социальных и управленческих практиках в годовых отчётах. Эти меры обеспечат финансирование трансформации экономики и будут способствовать росту компаний.

