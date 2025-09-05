В рамках AI Alliance Network планируется сформировать перечень ключевых трендов в сфере искусственного интеллекта
12:47 05.09.2025
В рамках международного альянса по искусственному интеллекту (ИИ) AI Alliance Network планируется сформировать перечень ключевых трендов в сфере ИИ, которые станут основой для будущих исследований. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин рассказал в интервью «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме.
«В течение года альянсом было организовано восемь раундов форсайт-сессий в Марокко, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Китае, Сербии, России, Пакистане и Узбекистане, – сообщил он. – Благодаря этому удалось развернуть глобальную научную коллаборацию, объединившую ученых в области ИИ. Кроме того, мы проводили глубинные интервью, к участию в которых приглашали ведущих российских и зарубежных исследователей. Они делились своими экспертными знаниями и прогнозами относительно развития ИИ».
По результатам форсайт-сессий будет опубликован итоговый отчет, уделяющий внимание прогнозам появления и развития общего ИИ, эволюции ИИ-агентов, а также теме безопасности технологий, рассказал Александр Ведяхин. «Отдельную главу документа планируется посвятить социально-экономическим и гуманитарным аспектам внедрения ИИ, включая его взаимодействие с обществом, – добавил он. – Отчет презентуют в конце этого года на международной конференции AI Journey 2025 в Москве».
