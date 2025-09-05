Россия работает над созданием глобальной системы регулирования искусственного интеллекта под эгидой ООН

12:49

Совместно с другими членами международного альянса по искусственному интеллекту (ИИ) AI Alliance Network Россия работает над созданием глобальной системы регулирования ИИ под эгидой ООН. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин рассказал в интервью «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме.

«Это включает организацию рабочих групп и участие в ключевых мероприятиях, таких как WAIC 2025. Подобные инициативы укрепляют позиции альянса как важной платформы для выработки международных стандартов в сфере ИИ», – сказал он.