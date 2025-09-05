0
Сбер: Российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом для рынков стран БРИКС

12:51 05.09.2025

Россия накопила серьезные компетенции в создании и практическом применении интеллектуальных систем в различных секторах экономики – от промышленного производства и энергетики до медицины и образовательной сферы. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин рассказал в интервью «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме.

«Российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом для рынков стран БРИКС, где наблюдается устойчивый рост потребности в цифровых технологиях, в частности, в госсекторе, – отметил он. – Реализация такого экспорта представляется стратегически важной инициативой, способной укрепить технологическое взаимодействие между странами-партнерами и усилить глобальные конкурентные преимущества российских ИИ-решений».

