Сбер: Российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом для рынков стран БРИКС
12:51 05.09.2025
Россия накопила серьезные компетенции в создании и практическом применении интеллектуальных систем в различных секторах экономики – от промышленного производства и энергетики до медицины и образовательной сферы. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин рассказал в интервью «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме.
«Российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом для рынков стран БРИКС, где наблюдается устойчивый рост потребности в цифровых технологиях, в частности, в госсекторе, – отметил он. – Реализация такого экспорта представляется стратегически важной инициативой, способной укрепить технологическое взаимодействие между странами-партнерами и усилить глобальные конкурентные преимущества российских ИИ-решений».
НОВОСТИ
- 13:32 05.09.2025
- Песков назвал Трампа в хорошем смысле циничным
- 13:21 05.09.2025
- Сбер: Мессенджер Max стал одним из наиболее безопасных способов общения в России
- 13:20 05.09.2025
- Китайское рейтинговое агентство присвоило «Газпрому» наивысший рейтинг по нацшкале
- 13:05 05.09.2025
- В Краснодаре арестован подросток за совершение теракта на железной дороге
- 13:00 05.09.2025
- Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,6 млн — Hollywood Reporter
- 12:49 05.09.2025
- Россия работает над созданием глобальной системы регулирования искусственного интеллекта под эгидой ООН
- 12:47 05.09.2025
- В рамках AI Alliance Network планируется сформировать перечень ключевых трендов в сфере искусственного интеллекта
- 12:32 05.09.2025
- У России «не счесть числа» резервам — Путин
- 12:20 05.09.2025
- Ученые КНР обнаружили у Марса твердое внутреннее ядро радиусом 600 км
- 12:15 05.09.2025
- Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,2 триллиона рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать