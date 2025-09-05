Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,6 млн — Hollywood Reporter

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Световой меч героя саги «Звездные войны» Дарта Вейдера продан на аукционе в Лос-Анджелесе за $3,6 млн. Это новый рекорд стоимости для реквизитов со съемок фильмов франшизы, пишет журнал The Hollywood Reporter.

Торги прошли в четверг на площадке аукционного дома Propstore, специализирующегося на продаже реквизитов со съемок популярных фильмов. При этом стоимость самого меча по итогам сделки оценивается в $2,9 млн, остальная часть суммы будет выплачена аукционному дому. Однако меч Дарта Вейдера останется самым дорогим реквизитом этой франшизы.

Стартовая цена составляла $500 тыс., стоимость лота оценивалась в $1-3 млн. Предположительно, это единственный световой меч Дарта Вейдера со съемок оригинальной трилогии, который был продан с аукциона. Реквизит использовался во время работ над лентами «Империя наносит ответный удар» (Star Wars: Episode V — The Empire Strikes Back, 1980) и «Возвращение джедая» (Star Wars: Episode VI — Return of the Jedi, 1983) как исполнителем роли Дарта Вейдера Дэвидом Поулзом, так и его дублером.