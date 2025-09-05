В Краснодаре арестован подросток за совершение теракта на железной дороге

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре подростка по подозрению в совершении теракта на железной дороге, он заключен под стражу. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК РФ в Краснодаре задержан гражданин РФ 2009 г. р., причастный к поджогам четырех релейных шкафов и трансформаторной подстанции Северо-Кавказской железной дороги», — отметили в ФСБ. По словам Петренко, по ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе допроса установлено, что в одной из групп по поиску быстрого заработка мессенджера Telegram он вступил в контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого за денежное вознаграждение изготовил зажигательную смесь и совершил поджоги указанных объектов транспортной инфраструктуры», — сообщили в ФСБ.