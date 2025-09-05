0
НОВОСТИ

Китайское рейтинговое агентство присвоило «Газпрому» наивысший рейтинг по нацшкале

13:20 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило «Газпрому» высокие долгосрочные кредитные рейтинги, говорится в сообщении холдинга.

«По международной шкале компании присвоен рейтинг „А-i“, по национальной шкале Китая — „ААА“ (наивысший); прогноз — стабильный», — сказали в компании.

Аналитики CSCI Pengyuan отмечают, что финансовый профиль компании является надежным благодаря низкому уровню долговой нагрузки и устойчивому денежному потоку, и ожидают, что компания сохранит прочный кредитный профиль в 2025–2026 годах, отмечает «Газпром».

