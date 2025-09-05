Песков назвал Трампа в хорошем смысле циничным
13:32 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в хорошем смысле циничен и смотрит на ситуацию с точки зрения бизнеса. Поэтому с ним проще договариваться по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
«Действительно, позиция Трампа отличается от позиции, которую заняли сейчас европейские государства, — заметил он. — Трамп гораздо более конструктивный. Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И, исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны. И в этом плане его интересы совпадают с нашими. Мы тоже хотим достичь наших целей предпочтительно мирными средствами».
