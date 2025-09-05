0
0
147
НОВОСТИ

ВСУ за неделю потеряли свыше 1 590 военных в зоне ответственности группировки «Восток»

14:00 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 590 военнослужащих в зоне ответственности Восточной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1 590 военнослужащих, танк, 5 боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, из них 5 западного производства», — говорится в сообщении военного ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 05.09.2025
В Подмосковье упал легкомоторный самолет, пилот погиб
0
22
14:32 05.09.2025
Трамп все более пессимистичен насчет скорого урегулирования конфликта на Украине — ТВ
0
106
14:12 05.09.2025
Руководство Грузии никому не позволит свергнуть власть — премьер
0
121
14:04 05.09.2025
На ВЭФ-2025 договорились о комплексном развитии территории Владивостока
0
144
14:01 05.09.2025
Сбер и ВШЭ будут развивать российско-индийские проекты
0
146
13:32 05.09.2025
Песков назвал Трампа в хорошем смысле циничным
0
200
13:21 05.09.2025
Сбер: Мессенджер Max стал одним из наиболее безопасных способов общения в России
0
207
13:20 05.09.2025
Китайское рейтинговое агентство присвоило «Газпрому» наивысший рейтинг по нацшкале
0
198
13:05 05.09.2025
В Краснодаре арестован подросток за совершение теракта на железной дороге
0
237
13:00 05.09.2025
Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,6 млн — Hollywood Reporter
0
220

Возврат к списку