Сбер: Мессенджер Max стал одним из наиболее безопасных способов общения в России
13:21 05.09.2025
Национальный мессенджер Max за короткий срок стал одним из наиболее безопасных способов общения в России благодаря тому, что серверы и данные пользователей хранятся внутри страны. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ.
«Защиту обеспечивают передовые IT-компании, в том числе Сбер. Совместно с VK мы внедряем технологии киберзащиты, чтобы обеспечить безопасное пространство для миллионов пользователей», – отметил он.
По его словам, если на технологическом уровне можно говорить о паритете с иностранными мессенджерами, то с точки зрения борьбы с мошенниками МАХ на порядок эффективнее благодаря локализации.
«Попытки мошенников действовать в нацмессенджере привели к тому, что они быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. Уже есть случаи задержания, – сообщил Станислав Кузнецов. – Несколько раз попавшись, мошенники предпочитают избегать общения в МАХ, мы видим это как тренд».
«Интеграция технологий, быстрая реакция на инциденты в режиме 24/7, и оперативное содействие полиции в поимке преступников — это на сегодня самый эффективные комплекс мер. Также напоминаю, что при использовании любых мессенджеров важно не передавать третьим лицам логины и пароли от своих аккаунтов, чтобы не стать жертвой мошенников», – добавил он.
