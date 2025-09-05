Сбер и ВШЭ будут развивать российско-индийские проекты
14:01 05.09.2025
Сбер и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» будут развивать сотрудничество между Россией и Индией в сфере экономического образования и совместных исследований. Соглашение подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и проректор НИУ ВШЭ Татьяна Васильева на Х Восточном экономическом форуме.
В планах Сбера и НИУ ВШЭ — разработка и реализация программ обмена и российско-индийских проектов в сфере дополнительного образования, исследования в области экономики, бизнеса и финансов двух стран, предоставление консультаций. Партнёры будут обмениваться аналитикой и экспертизой, организовывать международные конференции, форумы и семинары.
«Значимость Индии в глобальной экономике растёт, динамично развивается взаимовыгодное сотрудничество двух наших государств, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Поэтому мы видим большую потребность в подготовке специалистов, которые понимают рынок, культуру и бизнес-логику этой страны. Образовательные и исследовательские инициативы Сбера и Высшей школы экономики, обладающей сильной экспертизой в этом вопросе, помогут предпринимателям, студентам и учёным выстраивать эффективные связи, генерировать новые идеи и создавать перспективные проекты, которые будут полезны и в России, и в Индии».
«Стратегическое партнерство Высшей школы экономики и Сбера открыло новые возможности для развития делового диалога между Россией и Индией, – сказала Татьяна Васильева, проректор ВШЭ. – Мы уверены, что совместные инициативы станут катализатором роста торгово-экономических отношений и укрепят доверие между бизнес-сообществами наших стран».
