На ВЭФ-2025 договорились о комплексном развитии территории Владивостока

14:04

На X Восточном экономическом форуме Сбер и ООО «Центр» подписали соглашение о намерении сотрудничества. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и руководитель ГК «Остов», генеральный директор ООО «Центр» Игорь Шаповалов. В рамках соглашения были достигнуты договоренности о повышении эффективности деятельности сторон и установлении долгосрочных партнерских отношений.

Сбер выступит финансовым консультантом и рассмотрит возможность предоставления проектного финансирования для строительства объектов. Банк будет поддерживать операционные процессы и проработает вопросы привлечения дополнительных инвестиций для реализации комплексного развития территории города Владивосток.

«Мы объединяем усилия для реализации большого проекта в рамках комплексного развития территории во Владивостоке, – пояснил Александр Ведяхин. – Вместе с партнером мы создадим качественную городскую среду с жильём, коммерческими объектами и социальной инфраструктурой. Благодаря этому город значительно преобразится и станет еще привлекательнее для местных жителей и гостей, которые приезжают отдыхать на Дальний Восток. Сбер готов предоставить для реализации проекта весь спектр финансовых услуг и оказать экспертную поддержку».

«Для нас это стратегическое партнерство — ключевой шаг в реализации нашего видения преобразования Владивостока, – сказал Игорь Шаповалов. – В рамках проекта комплексного развития территории мы вместе со Сбером намерены создать во Владивостоке современный, комфортный и жизнеспособный городской район, который гармонично дополнит облик города и станет новым стандартом качества жизни на Дальнем Востоке. Уверен, что объединение наших компетенций позволит создать востребованный продукт и внести значимый вклад в развитие городской среды».