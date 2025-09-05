Руководство Грузии никому не позволит свергнуть власть — премьер
14:12 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузинское государство никому не позволит свергнуть власть, несмотря на планы оппозиции. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Ранее бывший председатель партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили, оппозиционер, оперный певец Паата Бурчуладзе и некоторые другие оппозиционеры неоднократно заявляли о планах «мирно свергнуть власть» 4 октября в день проведения муниципальных выборов. С этой целью они призывают граждан присоединиться к митингу в этот день в центре Тбилиси у здания парламента.
«Сами имена и фамилии [организаторов митинга] обо всем говорят. Как можно серьезно воспринимать разговор двух этих людей? В то же время это показывает лицо радикальной оппозиции. Они постоянно на протяжении всех этих лет говорят о свержении, революции. Ну и что, что не получается, это все свидетельствует об их намерениях, отношении. Так действуют иностранные агенты. Государство стоит на своем месте и никому не даст возможность ни мирного, ни силового свержения», — заявил премьер-министр журналистам.
Он также пообещал населению, что власти страны, как и раньше, никому не позволят устроить революцию.
