В Подмосковье упал легкомоторный самолет, пилот погиб

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковных Луховицах, пилот погиб. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В Луховицах, в деревне Ильясово, потерпел крушение легкомоторный самолет „Авиатика“, на борту которого находился один пилот. Он погиб», — говорится в сообщении.