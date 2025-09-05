В Подмосковье упал легкомоторный самолет, пилот погиб
15:00 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковных Луховицах, пилот погиб. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«В Луховицах, в деревне Ильясово, потерпел крушение легкомоторный самолет „Авиатика“, на борту которого находился один пилот. Он погиб», — говорится в сообщении.
