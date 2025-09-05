Сбер и «Чистые игры» открывают марафон «Сберегаем пляжи вместе»

15:47

Сбер совместно с проектом «Чистые игры» запускает федеральную инициативу «Сберегаем пляжи вместе», направленную на сохранение чистоты прибрежных зон и развитие экологической культуры. Онлайн-этап стартует уже сегодня и продлится месяц, а 20 сентября к нему добавится офлайн-составляющая — командные эко-игры в пяти регионах страны. Зарегистрироваться для участия, следить за проектом и узнавать последние новости можно на платформе «Сберегаем вместе».

Рост внутреннего туризма привел к повсеместному увеличению туристической нагрузки на российские пляжные зоны и усугубил проблему мусора в регионах: в ряде популярных мест отдыха нет инфраструктуры для раздельного сбора отходов. Организаторы акции хотят показать, что чистота пляжей зависит не только от уборок, но и от личного поведения людей, а сортировка отходов — это простой шаг, который может сделать каждый для сохранения природы.

«Сберегаем пляжи вместе» — это не разовая акция, а проект, который оставит после себя видимые результаты, – подчеркнула Анастасия Федотова, управляющий директор – руководитель Дирекции по ESG Сбера. – Уже этой осенью мы очистим десятки километров побережья в пяти регионах, а собранный пластик получит вторую жизнь в виде новых объектов благоустройства – скамеек, урн и шезлонгов. Но главное — это тысячи людей, от школьников до корпоративных команд, которые на собственном опыте почувствуют, что их усилия меняют мир вокруг. Мы хотим, чтобы каждый участник унес с собой не только ощущение личной победы, но и твердое понимание: чистота начинается с нас, а ответственное отношение к природе является частью нашей культуры и образа жизни».

В рамках онлайн-марафона участники смогут зарегистрировать свою акцию уборки на цифровой платформе проекта, показать результат, загрузив фото «до» и «после», попасть в общий рейтинг и побороться за призы в номинациях: «экогерой» (для индивидуальных уборок), «экосемья» (для семейных команд), «экодрузья» (для команд друзей и коллег до 4 человек).

Те, кто присоединится к офлайн-этапу в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Махачкале, Казани или Геленджике, смогут принять участие в масштабном соревновании по плоггингу. Командные «Чистые игры» пройдут в формате экологического квеста с игровыми станциями и викторинами. Весь собранный пластик будет отправлен на переработку, а в очищенных зонах появятся девятнадцать новых объектов благоустройства — урны, шезлонги, скамейки из вторсырья.

Амбассадором онлайн-направления стал Чистомен — известный в социальных сетях экоактивист, который борется с мусором и незаконной рекламой. Своим примером он вдохновляет тысячи людей на простые, но полезные экологические поступки.