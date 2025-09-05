"Ростех" запустил комикс с Боевыми Монстрами
16:01 05.09.2025
"Ростех" представил комикс, главными героями которого стали молодые инженеры и ученые, а также Боевые Монстры — передовое отечественное вооружение в образе роботизированных зверей. Одним из персонажей стал зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-Н", где "Н" значит "носорог", сообщили в госкорпорации.
«Мы хотим по-новому рассказать о работе наших инженеров и предприятий. Показать силу технологий и людей, которые их создают. Боевые Монстры Ростеха – наш вариант синтеза современности и былинного национального культурного кода. Ну а комикс, то есть иллюстрированное повествование, – просто понятный способ донести этот посыл», – сказали в госкорпорации.
Комплексы ПВО «Панцирь» холдинга «Высокоточные комплексы» очень результативно используются в ходе СВО. Они имеют на своем счету уже тысячи сбитых воздушных целей, их эффективность всесторонне подтверждена в боевых условиях.
