НОВОСТИ

Торговля стала инструментом внешнего вмешательства, считают в БРИКС — ТВ

20:40 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торгово-экономические вопросы стали инструментом вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявили лидеры стран БРИКС в ходе онлайн-саммита объединения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, собеседники согласились с тем, что односторонние действия и запугивание оказывают негативное влияние на мировой порядок, угрожая международному праву. Как они отметили, торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что серьезно подрывает мир и развитие на планете.

