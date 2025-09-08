Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 сентября составили 3,92 трлн руб. — Минфин

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2025 года, по предварительным данным, составили 3,92 трлн руб., сообщается на сайте Минфина РФ.

Это 65,3% от запланированного объема.