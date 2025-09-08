Путин наградил начальника Генштаба РФ генерала армии Герасимова орденом Мужества
22:00 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова. Указ об этом подписан.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», — говорится в документе.
8 сентября Герасимову исполнилось 70 лет.
