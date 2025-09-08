Путин наградил начальника Генштаба РФ генерала армии Герасимова орденом Мужества

Обсудить на форуме

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова. Указ об этом подписан.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», — говорится в документе.

8 сентября Герасимову исполнилось 70 лет.