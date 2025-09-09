Силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь
09:00 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 15 БПЛА — над акваторией Черного моря, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области, по два БПЛА — над территориями Республики Крым и Краснодарского края и по одному БПЛА — над территориями Тамбовской и Воронежской областей», — сообщили там.
