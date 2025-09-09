0
0
56
НОВОСТИ

Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город, пообещал скорое наступление

09:05 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. С таким предупреждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чье видеообращение распространила канцелярия главы правительства.

Он напомнил, что за последние несколько дней армия Израиля уничтожила в Газе несколько высотных зданий. «Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям — наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: „Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!“ — сказал Нетаньяху.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 09.09.2025
Киев перебросил до двух рот латиноамериканских наемников под Красноармейск — Кимаковский
0
0
09:00 09.09.2025
Силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь
0
79
22:44 08.09.2025
Филолог Аза Тахо-Годи умерла на 103-м году жизни
0
602
22:00 08.09.2025
Путин наградил начальника Генштаба РФ генерала армии Герасимова орденом Мужества
0
602
21:20 08.09.2025
Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 сентября составили 3,92 трлн руб. — Минфин
0
583
20:40 08.09.2025
Торговля стала инструментом внешнего вмешательства, считают в БРИКС — ТВ
0
593
20:00 08.09.2025
Нельзя исключать занесение в РФ опасных растений недружественными странами — Медведев
0
616
19:20 08.09.2025
Страны БРИКС договорились поддерживать контакты по Украине и Газе — ТВ
0
620
19:13 08.09.2025
Собянин: Обновление поездов на Московских центральных диаметрах завершено
0
604
18:40 08.09.2025
Литва надеется на сохранение американского военного присутствия - Науседа
0
671

Возврат к списку