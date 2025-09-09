Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город, пообещал скорое наступление
09:05 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. С таким предупреждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чье видеообращение распространила канцелярия главы правительства.
Он напомнил, что за последние несколько дней армия Израиля уничтожила в Газе несколько высотных зданий. «Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям — наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: „Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!“ — сказал Нетаньяху.
НОВОСТИ
- 09:20 09.09.2025
- Киев перебросил до двух рот латиноамериканских наемников под Красноармейск — Кимаковский
- 09:00 09.09.2025
- Силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь
- 22:44 08.09.2025
- Филолог Аза Тахо-Годи умерла на 103-м году жизни
- 22:00 08.09.2025
- Путин наградил начальника Генштаба РФ генерала армии Герасимова орденом Мужества
- 21:20 08.09.2025
- Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 сентября составили 3,92 трлн руб. — Минфин
- 20:40 08.09.2025
- Торговля стала инструментом внешнего вмешательства, считают в БРИКС — ТВ
- 20:00 08.09.2025
- Нельзя исключать занесение в РФ опасных растений недружественными странами — Медведев
- 19:20 08.09.2025
- Страны БРИКС договорились поддерживать контакты по Украине и Газе — ТВ
- 19:13 08.09.2025
- Собянин: Обновление поездов на Московских центральных диаметрах завершено
- 18:40 08.09.2025
- Литва надеется на сохранение американского военного присутствия - Науседа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать