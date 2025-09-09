Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город, пообещал скорое наступление

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. С таким предупреждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чье видеообращение распространила канцелярия главы правительства.

Он напомнил, что за последние несколько дней армия Израиля уничтожила в Газе несколько высотных зданий. «Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям — наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: „Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!“ — сказал Нетаньяху.