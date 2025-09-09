09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ перебросили на красноармейское направление до двух рот латиноамериканских наемников, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В район Красноармейска и Димитрова (на Украине используют названия Покровск и Мирноград соответственно — прим. ТАСС) противник перебросил до двух рот латиноамериканских наемников», — сказал Кимаковский.

Их основная задача, как уточнил советник, противостоять штурмовым подразделениям ВС РФ.