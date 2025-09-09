Европе нужен запасной план, если ей не удастся убедить Трампа защищать Украину — FT
09:32 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские лидеры должны иметь запасной план на случай, если президент США Дональд Трамп не даст перетянуть себя на их сторону в вопросе военной помощи Украине. Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.
Он назвал ошибкой то, что лидеры Европы настолько вовлечены в дипломатические хитросплетения, что они не видят более важной проблемы. «Президент США последовательно посылал сигналы — как словами, так и делами, — что он не хочет брать на себя обязательства по обороне Украины», — замечает Рахман. По его мнению, уговорить Трампа увеличить военное и экономическое давление на Россию было бы невероятным достижением. «Бесспорно, это нужно попробовать. Но Европе нужен запасной план, когда наушничество Трампу не сработает», — говорится в колонке.
По информации обозревателя, так называемая коалиция желающих обсуждает возможность использования американского «воздушного щита», который сможет обеспечить безопасность Украины. Как говорится в статье, понимая, что Россия вряд ли согласится на прекращение огня, страны, входящие в эту коалицию поддержки Украины, хотят добиться де-факто остановки боевых действий подобным способом.
«Воздушный щит будет включать большое увеличение средств противовоздушной обороны, которые смогут закрыть небо для российских беспилотников, но, впрочем, не для баллистических ракет», — пишет обозреватель. «Европейцы вносили бы свой вклад, частично за счет военно-морской поддержки, которая могла бы помочь защитить воздушное пространство Украины. Ведется дискуссия о направлении авианосцев, возможно, европейских», — говорится в статье под названием «Украина и коалиция нежелающих».
