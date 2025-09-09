Трамп возложил на демократов ответственность за убийство украинки в Северной Каролине

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что демократы несут ответственность за убийство украинской беженки в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина), поскольку не борются активно с преступностью.

Глава вашингтонской администрации в социальной сети Truth Social сообщил, что видел «ужасную видеозапись», на которой «молодая украинская беженка», ехавшая на общественном транспорте в Шарлотте, «подверглась жестокому нападению со стороны психически нездорового» мужчины. Как сообщали ранее СМИ, 22 августа американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в трамвае. Девушка умерла на месте от полученных травм. Браун позднее был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве.

По словам Трампа, «преступник был известным рецидивистом», которого ранее 14 раз задерживали, но освобождали под залог без выплаты им денежных средств. «Такие преступники должны быть под замком», — подчеркнул американский лидер. По его мнению, теперь кровь украинской беженки «на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму». Трамп считает, что это относится и к бывшему губернатору Северной Каролины Рою Куперу. Этот политик-демократ претендует на пост сенатора от упомянутого штата.

«Северной Каролине и всем штатам нужны закон и порядок, обеспечить их могут лишь республиканцы! Кроме того, где возмущение основных СМИ из-за этой ужасной трагедии?» — подчеркнул Трамп. Он отметил, что поддерживает кандидатуру республиканца Майка Уотли, который также претендует на пост сенатора от Северной Каролины.