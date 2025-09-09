Трамп возложил на демократов ответственность за убийство украинки в Северной Каролине
10:05 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что демократы несут ответственность за убийство украинской беженки в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина), поскольку не борются активно с преступностью.
Глава вашингтонской администрации в социальной сети Truth Social сообщил, что видел «ужасную видеозапись», на которой «молодая украинская беженка», ехавшая на общественном транспорте в Шарлотте, «подверглась жестокому нападению со стороны психически нездорового» мужчины. Как сообщали ранее СМИ, 22 августа американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в трамвае. Девушка умерла на месте от полученных травм. Браун позднее был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве.
По словам Трампа, «преступник был известным рецидивистом», которого ранее 14 раз задерживали, но освобождали под залог без выплаты им денежных средств. «Такие преступники должны быть под замком», — подчеркнул американский лидер. По его мнению, теперь кровь украинской беженки «на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму». Трамп считает, что это относится и к бывшему губернатору Северной Каролины Рою Куперу. Этот политик-демократ претендует на пост сенатора от упомянутого штата.
«Северной Каролине и всем штатам нужны закон и порядок, обеспечить их могут лишь республиканцы! Кроме того, где возмущение основных СМИ из-за этой ужасной трагедии?» — подчеркнул Трамп. Он отметил, что поддерживает кандидатуру республиканца Майка Уотли, который также претендует на пост сенатора от Северной Каролины.
Новости
- 10:32 09.09.2025
- Отец погибших от дихлофоса под Красноярском детей приговорен к двум годам условно
- 10:20 09.09.2025
- Кабмин РФ поддержал проект, запрещающий детям и пьяным выгуливать опасных собак
- 10:00 09.09.2025
- Наибольший удельный вес преступлений в нетрезвом виде приходится на Туву — МВД
- 09:32 09.09.2025
- Европе нужен запасной план, если ей не удастся убедить Трампа защищать Украину — FT
- 09:20 09.09.2025
- Киев перебросил до двух рот латиноамериканских наемников под Красноармейск — Кимаковский
- 09:05 09.09.2025
- Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город, пообещал скорое наступление
- 09:00 09.09.2025
- Силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь
- 22:44 08.09.2025
- Филолог Аза Тахо-Годи умерла на 103-м году жизни
- 22:00 08.09.2025
- Путин наградил начальника Генштаба РФ генерала армии Герасимова орденом Мужества
- 21:20 08.09.2025
- Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 сентября составили 3,92 трлн руб. — Минфин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать