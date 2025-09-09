Десятки тысяч украинцев могут лишиться соцпособий в Польше с января — замглавы МВД

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 10% иностранцев, в том числе украинских беженцев, проживающих в Польше, потеряют доступ к социальным пособиям с января. С такой оценкой выступил замглавы польского МВД Мачей Дущик в эфире телеканала TVP Info.

«Около 10% потеряют доступ к выплатам», — ответил Дущик на соответствующий вопрос ведущего телеканала. Новая система контроля за выплатами будет введена с января 2026 года, если инициатива правительства получит одобрение парламента и президента, отметил политик. Он также уточнил, что для украинских беженцев сократят возможность бесплатно получать дорогостоящие медицинские услуги.

В настоящее время в Польше проживают более 900 тыс. украинских беженцев.