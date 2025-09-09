Сделки по приватизации принесут в бюджет РФ до 100 млрд руб. до конца года — Силуанов
12:00 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд сделок по приватизации пройдет до конца года, будет привлечено до 100 миллиардов рублей в доходную часть бюджета. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.
Как отметил министр, в РФ много компаний, которые «поступают в казну». «Много таких случаев, они все публичны. Мы за то, чтобы эти компании не держать в казне, не управлять ими, а чтобы быстрее продавать в рынок. Поэтому сегодня мы видим, что до конца года будет ряд таких сделок по продаже этого имущества, и эти доходы поступят в бюджет. Рассчитываем, что до 100 миллиардов рублей, а, может быть, даже и больше мы сможем привлечь в доходную часть бюджета», — сказал он, отметив, что в бюджет от приватизации уже поступило порядка 30 миллиардов рублей.
НОВОСТИ
- 12:23 09.09.2025
- День программиста и День Москвы в «Музеоне» 13 сентября отметят хакатоном
- 12:20 09.09.2025
- Протестующие подожгли резиденцию премьера Непала — СМИ
- 12:08 09.09.2025
- На форуме «Москва 2030» обсудят, какие новейшие технологии могут использовать экскурсоводы и гиды
- 12:05 09.09.2025
- Rheinmetall поставит Киеву свои новые системы противодронной защиты Skyranger
- 11:47 09.09.2025
- Более 40 тысяч москвичей занимаются эковолонтерством
- 11:32 09.09.2025
- Десятки тысяч украинцев могут лишиться соцпособий в Польше с января — замглавы МВД
- 11:20 09.09.2025
- Большинство европейцев хочет отставки фон дер Ляйен
- 11:05 09.09.2025
- Нефтегазовые доходы РФ на 2026 г. будут закладываться исходя из цены нефти в $59
- 11:00 09.09.2025
- Вторая индексация пенсий в 2026 году получится выше инфляции — Нилов
- 10:32 09.09.2025
- Отец погибших от дихлофоса под Красноярском детей приговорен к двум годам условно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать