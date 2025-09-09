Сделки по приватизации принесут в бюджет РФ до 100 млрд руб. до конца года — Силуанов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд сделок по приватизации пройдет до конца года, будет привлечено до 100 миллиардов рублей в доходную часть бюджета. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.

Как отметил министр, в РФ много компаний, которые «поступают в казну». «Много таких случаев, они все публичны. Мы за то, чтобы эти компании не держать в казне, не управлять ими, а чтобы быстрее продавать в рынок. Поэтому сегодня мы видим, что до конца года будет ряд таких сделок по продаже этого имущества, и эти доходы поступят в бюджет. Рассчитываем, что до 100 миллиардов рублей, а, может быть, даже и больше мы сможем привлечь в доходную часть бюджета», — сказал он, отметив, что в бюджет от приватизации уже поступило порядка 30 миллиардов рублей.