Литва попросит союзников увеличить контингент в стране в случае отправки войск на Украину

13:00 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Литвы намерены обратиться к союзникам с просьбой об увеличении военного присутствия в стране в случае принятия решения об отправке литовских военнослужащих на Украину. Об этом заявил советник президента балтийской республики Дейвидас Матулёнис.

«В таком случае мы должны компенсировать [уменьшение контингента в стране]. И я уверен, что, если мы выделим определенные силы [для отправки на Украину], будет принято решение о возможной дислокации контингентов других стран в Литве, чтобы не возникли проблемы в нашей оборонной политике», — приводит его слова национальное радио LRT.

Матулёнис отметил, что вопрос о размещении дополнительных сил в Литве обсуждался бы «как внутри НАТО, так и с некоторыми другими союзниками».

