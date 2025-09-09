Литва попросит союзников увеличить контингент в стране в случае отправки войск на Украину
13:00 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Литвы намерены обратиться к союзникам с просьбой об увеличении военного присутствия в стране в случае принятия решения об отправке литовских военнослужащих на Украину. Об этом заявил советник президента балтийской республики Дейвидас Матулёнис.
«В таком случае мы должны компенсировать [уменьшение контингента в стране]. И я уверен, что, если мы выделим определенные силы [для отправки на Украину], будет принято решение о возможной дислокации контингентов других стран в Литве, чтобы не возникли проблемы в нашей оборонной политике», — приводит его слова национальное радио LRT.
Матулёнис отметил, что вопрос о размещении дополнительных сил в Литве обсуждался бы «как внутри НАТО, так и с некоторыми другими союзниками».
НОВОСТИ
- 14:00 09.09.2025
- Президент Польши не видит смысла в направлении польских войск на Украину
- 13:37 09.09.2025
- Экстерриториальные участки в Москве готовы к выборам глав регионов
- 13:32 09.09.2025
- До конца года Киеву нужно дополнительно $7,2 млрд на военные нужды — СМИ
- 13:20 09.09.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 485 военнослужащих — МО РФ
- 13:05 09.09.2025
- Премьер Непала подал в отставку после массовых акций протеста против блокировки соцсетей
- 12:35 09.09.2025
- Московских предпринимателей научат использовать искусственный интеллект для развития бизнеса
- 12:32 09.09.2025
- Кулеба признался, что был вынужден бежать из Киева, «как вор в ночи»
- 12:23 09.09.2025
- День программиста и День Москвы в «Музеоне» 13 сентября отметят хакатоном
- 12:20 09.09.2025
- Протестующие подожгли резиденцию премьера Непала — СМИ
- 12:08 09.09.2025
- На форуме «Москва 2030» обсудят, какие новейшие технологии могут использовать экскурсоводы и гиды
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать