13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 485 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 165 военнослужащих, «Запад» — свыше 230 военнослужащих, «Южная» — более 240, «Центр» — свыше 515, «Восток» — более 265, «Днепр» — до 70 военнослужащих.