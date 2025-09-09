ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 485 военнослужащих — МО РФ
13:20 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 485 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 165 военнослужащих, «Запад» — свыше 230 военнослужащих, «Южная» — более 240, «Центр» — свыше 515, «Восток» — более 265, «Днепр» — до 70 военнослужащих.
