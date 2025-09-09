0
НОВОСТИ

Президент Польши не видит смысла в направлении польских войск на Украину

14:00 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимости в присутствии польских военных на Украине нет. Об этом заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий после переговоров с коллегой из Финляндии Александером Стуббом в Хельсинки.

«Присутствие Войска Польского на Украине, с моей точки зрения, исключено, в этом нет необходимости <…>. Я не собираюсь давать свое согласие на отправку польских военных на Украину», — отметил Навроцкий на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Польский лидер подчеркнул, что пока не появилось никаких «конкретных заявлений» со стороны союзников Украины об отправке туда военных.

По мнению Навроцкого, в первую очередь, если до этого дойдет дело, на Украину должны быть отправлены военные других стран — членов НАТО, а не государств восточного ее фланга. Вместе с тем, польский президент заверил, что Варшава продолжит оказывать поддержку Киеву в «ближайшие месяцы и годы, вплоть до наступления долгосрочного мира».

