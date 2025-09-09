0
Экстерриториальные участки в Москве готовы к выборам глав регионов

13:37 09.09.2025

Московская система электронного голосования готова к процессу выборов глав регионов в ходе единого дня голосования 12–14 сентября. По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, в Москве выборов в этом году нет, и город помогает организовать процесс волеизъявления и наблюдения за ним для коллег из регионов РФ.

«Члены всех избирательных комиссий детально погружены во все правовые и технические нюансы проведения голосования в Москве 12–14 сентября», – сообщила Кириллова.

В одном из экстерриториальных участков, который будет действовать во флагманском центре госуслуг в торговом центре «Афимолл Сити», побывал зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. По его словам, более 18 тыс. жителей других регионов изъявили желание проголосовать в Москве на выборах губернаторов и других глав субъектов Федерации. «Подобная возможность предоставляется впервые», – отметил Булаев.

По мнению заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Владислава Шишмарева, внедрение современных технологий существенно упрощает процесс голосования и процесс подсчета голосов, что укрепляет доверие к избирательной системе. Как отметил Шишмарев, Одной специальные ключ шифрования и расшифрования обеспечат надежность и прозрачность процесса голосования 12-14 сентября.

