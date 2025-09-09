Экстерриториальные участки в Москве готовы к выборам глав регионов
13:37 09.09.2025
Московская система электронного голосования готова к процессу выборов глав регионов в ходе единого дня голосования 12–14 сентября. По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, в Москве выборов в этом году нет, и город помогает организовать процесс волеизъявления и наблюдения за ним для коллег из регионов РФ.
«Члены всех избирательных комиссий детально погружены во все правовые и технические нюансы проведения голосования в Москве 12–14 сентября», – сообщила Кириллова.
В одном из экстерриториальных участков, который будет действовать во флагманском центре госуслуг в торговом центре «Афимолл Сити», побывал зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. По его словам, более 18 тыс. жителей других регионов изъявили желание проголосовать в Москве на выборах губернаторов и других глав субъектов Федерации. «Подобная возможность предоставляется впервые», – отметил Булаев.
По мнению заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Владислава Шишмарева, внедрение современных технологий существенно упрощает процесс голосования и процесс подсчета голосов, что укрепляет доверие к избирательной системе. Как отметил Шишмарев, Одной специальные ключ шифрования и расшифрования обеспечат надежность и прозрачность процесса голосования 12-14 сентября.
НОВОСТИ
- 14:00 09.09.2025
- Президент Польши не видит смысла в направлении польских войск на Украину
- 13:32 09.09.2025
- До конца года Киеву нужно дополнительно $7,2 млрд на военные нужды — СМИ
- 13:20 09.09.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 485 военнослужащих — МО РФ
- 13:05 09.09.2025
- Премьер Непала подал в отставку после массовых акций протеста против блокировки соцсетей
- 13:00 09.09.2025
- Литва попросит союзников увеличить контингент в стране в случае отправки войск на Украину
- 12:35 09.09.2025
- Московских предпринимателей научат использовать искусственный интеллект для развития бизнеса
- 12:32 09.09.2025
- Кулеба признался, что был вынужден бежать из Киева, «как вор в ночи»
- 12:23 09.09.2025
- День программиста и День Москвы в «Музеоне» 13 сентября отметят хакатоном
- 12:20 09.09.2025
- Протестующие подожгли резиденцию премьера Непала — СМИ
- 12:08 09.09.2025
- На форуме «Москва 2030» обсудят, какие новейшие технологии могут использовать экскурсоводы и гиды
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать